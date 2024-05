Roma, baby-ladri d’appartamento in azione, i condomini danno l’allarme: “Sentiamo rumori”

Hanno tentato di derubare un appartamento in uno stabile di via Guadagnini, ma non avevano messo in conto che i condomini allertati dagli strani rumori dessero immediatamente l’allarme, facendo accorrere i Carabinieri.

Diverse le segnalazioni dei condomini al 112

Sono state diverse le segnalazioni arrivati al numero unico di emergenza per un presunto furto in un condominio, ieri sera. Tanti da far accorrere nel giro di una manciata di minuti, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma per verificare quanto stava succedendo.

I militari hanno trovato due persone

Una volta sul posto i Carabinieri hanno trovato due uomini con volto travisato e guanti da lavoro che si trovavano all’interno dello stabile indicato. Uno dei presunti ladri è stato bloccato dalle forze dell’ordine, mentre l’altro, con l’aiuto di una terza persona, ha tentato di scappare a bordo di un’auto.

I due ladri fermati sono entrambi minorenni

Una fuga terminata poco dopo, visto che la vettura è stata raggiunta e bloccata. I militari sono riusciti a fermare un’altra persona, mentre il conducente della macchina è scappato. I due fermati erano due minorenni, nomadi, identificati in un 15enne e un 16enne. Tutti e due sono stati arrestati, con l’accusa di tentato furto in abitazione e sono stati condotti presso il centro di giustizia minorile “Virginia Agnelli”.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri, per risalire al terzo complice che li avrebbe accompagnati con l’auto.