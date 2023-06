Roma baciata dalla fortuna: vinti al Gioco del Lotto 90 mila euro

Ancora una volta, la dea bendata fa capolino nella Capitale. Infatti ieri, giovedì 15 giugno, il Gioco del Lotto ha permesso ad un fortunato giocatore di portarsi a casa la bellezza di 90 mila euro. In particolare, si tratta di una doppia vincita da 45mila euro che il fortunato giocatore non dimenticherà tanto facilmente. A seguire tutti i dettagli.

La fortuna bacia Roma: vinti oltre 32mila euro al Gioco del Lotto

La doppia giocata fortunata al Gioco del Lotto

Nel concorso di giovedì 15 giugno, come riporta Agipronews, doppia vincita da 45mila euro a Roma, grazie alle due giocate che hanno portato un terno sulla ruota di Roma in seguito alla combinazione 2-24-31. Ricordiamo poi che l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro, per un totale di 526 da inizio anno. Ma non finisce qui.

Le vincite al gioco del 10eLotto

Delle belle soddisfazioni arrivano anche con il gioco del 10 e Lotto. Infatti, nell’ultimo concorso nella Capitale sono state centrate vincite complessive per 33 mila euro grazie a un 6 Doppio Oro da 24mila euro e un 3 Doppio Oro da 9mila euro. Ricordiamo poi come nell’ultimo concorso il gioco del 10eLotto ha distribuito 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

La fortunata vincita ad Anzio e non solo

Il gioco del Lotto si è rivelato particolarmente fortunato anche ad Anzio, cittadina del litorale romano. Infatti solamente pochi giorni fa, nell’ultimo concorso sono arrivate due vincite da 50.625 euro ciascuna, grazie a due giocate effettuate su tutte le ruote. Ora, è bene ricordare che l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno. Ma la fortuna non smette di girare. Infatti, appena una settimana fa, una vincita milionaria, della bellezza di 5 milioni di euro si è registrata a Genzano, cittadina facente parte dei Castelli Romani.