Anzio baciata dalla fortuna: vinti al gioco del Lotto oltre 100mila euro

La fortuna bacia la città di Anzio, sul litorale romano. Qui si è infatti registrata una doppia vincita al gioco del Lotto che ha permesso ai fortunati giocatori di portarsi a casa oltre 100mila euro. Le vincite, valore di 50.625 euro ciascuna, sono state realizzate su due ruote. La cittadina non è stata, tuttavia, l’unica interessata da fortunate vincite. A seguire tutti i dettagli.

Roma baciata dalla fortuna: vinti 100mila euro alla lotteria degli scontrini

La fortunata vincita ad Anzio

Come dicevamo, la vincita è stata effettuata al gioco del Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, ad Anzio, sono arrivate due vincite da 50.625 euro ciascuna, grazie a due giocate effettuate su tutte le ruote. Ora, è bene ricordare che l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di 512 milioni da inizio anno. Ma non solo.

Tripletta nel Lazio al 10eLotto

Lazio in festa anche con il gioco del 10eLotto. Nell’estrazione dello scorso 10 giugno, come riporta Agipronews, è stata realizzata una tripletta: a Roma messo a segno un 8 Oro da 25 mila euro a cui si aggiungono i 7.500 euro vinti a Riano, in provincia di Roma, con 4 Oro e il 3 Oro da 6 mila euro centrato sempre nella capitale. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi di euro in questo 2023.

La vincita milionaria a Genzano

Inoltre, solo pochi giorni fa la dea bendata ha baciata la cittadina di Genzano, cittadina facente parte dei Castelli Romani. È qui che un fortunato giocatore ha vinto la bellezza di 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci de “Il Miliardario Maxi” dal costo di 20 euro. Protagonista della vincita milionaria la tabaccheria Del Vecchio, in via Sardegna 15.