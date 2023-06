Gratta e vinci, maxi vincita alle porte di Roma: 5 milioni di euro a Genzano

La dea bendata bacia la cittadina di Genzano, comune facente parte dei Castelli Romani. È qui che un fortunato giocatore ha vinto la bellezza di 5 milioni di euro con un Gratta e Vinci de “Il Miliardario Maxi”. Quella effettuata nella cittadina è la seconda vincita più alta di questo mese, dietro solo ai 6 milioni di euro vinti con il tagliando ‘Vinci in Grande’ a Torino.

La milionaria vincita a Genzano

Il mese di giugno continua a regalare grandi soddisfazioni e grandi vincite agli appassionati dei Gratta e Vinci. Questa volta protagonista è la tabaccheria Del Vecchio, in via Sardegna 15 a Genzano di Roma, comune in provincia della capitale. Come anticipato, a regalare una super vincita ad un fortunato appassionato è stato il tagliando ‘Il Miliardario Maxi’, Gratta e Vinci dal costo di 20 euro. Il ‘Miliardario Maxi’, al cliente della tabaccheria di Genzano, ha regalato la vincita massima. Sono stati infatti ben 5 i milioni di euro finiti nelle tasche del fortunato cliente.

Il funzionamento

Questo tipo di tagliando prevede diverse modalità di gioco. Oltre al consueto abbinamento tra i numeri delle aree “i numeri vincenti” e “i tuoi numeri‘, il ‘Miliardario Maxi’ ha altre opzioni di gioco per ottenere dei premi interessanti. Nell’area “Maxi Bonus” sono previste tre possibilità. Si tratta di x2, x5 e x10. In pratica se ne “i tuoi numeri’” si trova un numero presente sotto uno dei Maxi Bonus, il premio relativo sarà moltiplicato per 2, 5 o 10 volte.

Nella parte alta de “Il Miliardario Maxi” c’è una area denominata “se trovi i simboli vinci“. In pratica se nell’area “i tuoi numeri’” si trova uno dei simboli proposti si vincono i seguenti premi: con la “stella” si vincono 100 euro, con il “ferro di cavallo” si vincono 200 euro, con la “moneta” si vincono 500 euro, con il “lingotto” si vincono tutti i premi dell’area “i tuoi numeri’”.