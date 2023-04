La fortuna bacia Roma: vinti oltre 32mila euro al Gioco del Lotto

La fortuna bacia la Capitale. Una vincita cospicua, pari alla bellezza di oltre 32 mila di euro, quella che un fortunato giocatore di Roma ha avuto il piacere di portarsi a casa nell‘ultimo concorso del gioco del Lotto che, tra le altre cose ha permesso di distribuire 10,1 milioni di euro, per un totale di 326 milioni di euro dall’inizio dell’anno. L’identità del fortunata giocatore capitolino non è nota, a riportare la notizia è Agipronews.

La fortunata vincita nel Gioco del Lotto a Roma

La dea bendata ha fatto capolino ancora una volta nella Capitale, “regalando” ad un fortunato giocatore di Roma la bellezza di 32.608,70 euro. Una cifra tutt’altro che irrisoria quella vinta dal giocatore di cui non è nota l’identità. Quello che invece è certo è la giocata da lui effettuata al gioco del Lotto. Partita quest’ultima della quale, senza dubbio, non si dimenticherà tanto facilmente. Ricordiamo poi che l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,1 milioni di euro, per un totale di 326 milioni da inizio anno.

Funzionamento ed estrazioni

Ma come funziona il Gioco del Lotto, quali sono le regole? Iniziamo subito col dire che il Gioco del Lotto è un gioco a pronostico con moltiplicatori fissi che permette ai giocatori di puntare da un minimo di uno ad un massimo di 10 numeri, compresi tra 1 e 90. Per verificare le eventuali vincite, è necessario seguire le estrazioni che nel corso della settimana vengono effettuate tre volte: il martedì, il giovedì e il sabato a partire dalle ore 20. Per ogni ruota vengono estratti 5 numeri compresi tra l’1 e il 90.

Le ruote e le giocate

Le ruote sono 11, di esse dieci sono legate alle città di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia mentre l’undicesima – la cosiddetta Ruota Nazionale – non è legata ad alcuna città. Ricordiamo infine che è possibile scegliere di ripetere la giocata per più estrazioni consecutive e fino ad un massimo di dieci o ancora, ripetere più volte una giocata per la stessa estrazione, le cosiddette giocate multiple, fino ad un massimo di venti.