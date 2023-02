SuperEnalotto, la fortuna bacia Roma: oltre 53mila euro di vincita in Centro

Roma è bella, ma anche fortunata. La dea bendata ha deciso posare le sue labbra proprio sulla Capitale, anche se rimane ancora celato il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 11 febbraio, con un bottino al Jackpot che arriva a 369,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 14 febbraio.

La fortuna bacia Roma: vittoria oltre 50.000 euro

Per il momento, però, è festa per il/la fortunato/a che è riuscito a centrare un punto “5” da 53.356,73 euro. Una giocata vincente e un bottino mica male, convalidata a Roma nei pressi del punto vendita Sisal Banco Lotto Aliberti che si trova in via Parione 5 (in Centro storico). La combinazione vincente che ha fatto scattare la festa è stata:

4, 24, 25, 28, 31, 68, J 79, SS 65

Insomma, una vera e propria svolta nella biografia del soggetto vincitore. Ma non è stato di certo l’unico. Infatti, nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 851.214 vincite. L’ultimo “6”, da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6, vincite realizzate dalla nascita del SuperEnalotto fino ad oggi.

Come riscuotere le vincite del SuperEnalotto

Per coloro che sono stati fortuitamente baciati dalla dea bendata, di qualsiasi cifra sia stato il ”tocco” fortunato, ecco quali sono le modalità di riscossione della propria vincita:

Vincite fino a 520€: in un qualsiasi punto di vendita Sisal; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite superiori a 520 e fino a 5.200 €: nel punto vendita che ha convalidato la giocata o presso un punto pagamento premi; se la giocata è stata fatta online l’accredito avverrà direttamente sul conto di gioco.

Vincite da 5.200 a 52.000 €: prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o Uffici Premi di Sisal. V

incite superiori a 52.000 €: prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal (Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano; Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma).

Poi, sarà solamente questione di tempo e pazienza: infatti le tempistiche per la riscossione sono più o meno di 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale, dopo ovviamente essersi recati in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A. Il pagamento avverrà, ad ogni modo, entro il 91esimo giorno anche per le vincite superiori a 1 milione di euro.