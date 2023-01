Lotteria Italia, è grande festa a Fonte Nuova: vinti 2 milioni in pasticceria

Lotteria Italia, vinti 2 milioni a Fonte Nuova. Una notizia incredibile, che ha suscitato gioia e scalpore nell’intera comunità di avventori. Subito dopo la notizia, il titolare del bar in cui è stato estratto il biglietto vincente a Fonte Nuova ha voluto ironizzare: ”Adesso pagatemi il caffè!” – a dirlo, con un sorriso stampato sul volto, è stato Valerio Vitelli figlio del titolare del bar pasticceria di via Palombarese dove è stato venduto il biglietto che ha vinto il terzo premio da 2 milioni di euro. Proprio nelle ultime ore di questa mattina, infatti, sabato 7 gennaio 2023, Valerio ha pubblicato un simpatico video sul suo profilo Facebook nel quale commenta la vincita precisando, però, di non essere lui il fortunato. Il video, infatti, si conclude con la messa in mostra del suo biglietto, che non è tra quelli che hanno incassato premi.

Lotteria Italia: premi milionari a Roma e Fonte Nuova, 20.000 euro a Nettuno, Fiumicino e Ciampino

Vinti due milioni a Fonte Nuova

Come ha spiegato Valerio Vitelli: “Stamattina appena sveglio ho ricevuto il messaggio di una cliente che mi annunciava che la vincita del terzo premio era arrivata nel mio esercizio e che solo per tre numeri non era lei la vincitrice”. Poi, come evidente, è partita la caccia al fortunato baciato dalla dea bendata. Al momento, però, il fortunato possessore del tagliando non si è ancora fatto vivo, ma il vincitore dovrebbe essere uno del posto con ogni probabilità. “Penso che il vincitore sia un cliente abituale del bar. Spero si faccia vivo anche per un caffè e che sia una persona che abbia bisogno dell’importo vinto. Per il mio locale è la prima vincita così rilevante, ci siamo spinti fino a 50 mila euro con il SuperEnalotto, ma fino a ieri sera niente di così eclatante”, ha continuato il pasticciere.

Roma milionaria

Insomma, la Capitale si è confermata la protagonista incontrastata della Lotteria Italia. Come riportato anche da Agipronews, con i biglietti venduti a Roma e provincia nelle ultime dieci edizioni sono stati assegnati oltre 22,2 milioni di euro solo con i premi di prima fascia.