Lotteria Italia, biglietto vincente nell’Autogrill Tiburtina sulla Tangenziale

Lotteria Italia. Una befana fortunata, o comunque un inizio anno col botto per il vincitore della Lotteria Italia che certamente avrà cambiato almeno in parte la sua prospettiva di vita. Come ha fatto sapere Agimeg, il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Bologna ed è stato venduto nella rivendita di via Isabella Andreini. Ma non è stata l’unica tappa fatta dalla dea bendata che, dopo qualche altro giro, ha deciso anche di fare visita alla città di Roma, e per ben due volte: sia con il premio da 2,5 milioni di euro, sia con quello da 1.500.000 euro. Insomma, la Capitale non si smentisce, e due biglietti fortunati sono stati pescati proprio da queste parti.

Lotteria Italia: premi milionari a Roma e Fonte Nuova, 20.000 euro a Nettuno, Fiumicino e Ciampino

La dea bendata fa tappa a Roma: premio da 2,5 milioni di euro

La dea bendata, poi, si è fermata di nuovo in Autogrill facendo vincere ad un fortunato giocatore romano il premio da 2,5 milioni di euro. Il biglietto è stato venduto infatti all’Autogrill Tiburtina Sud Oil, sulla tangenziale dell’A24 a Roma. Doppio colpo vincente in autostrada, visto che anche il premio da 1 milione di euro è stato venduto sull’A1 Milano-Napoli, al km. 114.100, nell’Autogrill San Martino Grill a Parma. Il premio da 1.500.000 euro è stato venduto invece nella rivendita di Piazza Giovine Italia a Roma, mentre quello da 2 milioni in via Palombarese 358 a Fonte Nuova.