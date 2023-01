Lotteria Italia: premi milionari a Roma e Fonte Nuova, 20.000 euro a Nettuno, Fiumicino e Ciampino

La fortuna ha baciato il Lazio e tra un premio e l’altro qualcuno questa mattina si è svegliato festeggiando. Ben tre, infatti, i premi milionari: un tagliando vincente, quello da 2,5 milioni di euro, è stato venduto a Roma, quello da 2 milioni a Fonte Nuova, alle porte della Capitale, e quello da 1,5 milioni di euro, sempre a Roma. Il primo premio da 5 milioni di euro, invece, è stato venduto a Bologna. E per molti il nuovo anno inizia diversamente, sicuramente al meglio.

Quali sono i biglietti di prima categoria vincenti

Dei 5 premi di prima categoria, ben 3 sono stati estratti a Roma e Provincia. I biglietti sono stati abbinati ai premi. Ecco quali sono.

D 271862 venduto a BOLOGNA vince 5 milioni

L 486158 venduto a ROMA vince 2,5 milioni di euro

L 349605 venduto a FONTE NUOVA (RM); vince 2 milioni di euro

E 004737 venduto a ROMA 1,5 milioni di euro

L 492408 venduto a PARMA vince 1 milione di euro.

Quello che sorprende, però, è che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno, quando nella Capitale finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti.

Dove sono stati venduti i biglietti vincenti

Come ha fatto sapere Agimeg, il primo premio da 5 milioni di euro è stato vinto a Bologna ed è stato venduto nella rivendita di via Isabella Andreini. La dea bendata, poi, si è fermata di nuovo in Autogrill facendo vincere ad un fortunato giocatore romano il premio da 2,5 milioni di euro. Il biglietto è stato venduto infatti all’Autogrill Tiburtina Sud Oil, sulla tangenziale dell’A24 a Roma. Doppio colpo vincente in autostrada, visto che anche il premio da 1 milione di euro è stato venduto sull’A1 Milano-Napoli, al km. 114.100, nell’Autogrill San Martino Grill a Parma. Il premio da 1.500.000 euro è stato venduto invece nella rivendita di Piazza Giovine Italia a Roma, mentre quello da 2 milioni in via Palombarese 358 a Fonte Nuova.

I biglietti di prima e terza categoria

Per la seconda categoria, un biglietto vincente da 50.000 euro è stato venduto anche a Frosinone (D 357293), sempre restando nella Regione Lazio. Per quelli di terza categoria, ben 180 da 20.000 euro, invece, qualche tagliando è stato venduto sempre nella Capitale, uno a Nettuno, sul litorale romano, uno a Ciampino e uno a Fiumicino. Ecco l’elenco completo di quelli di terza categoria: