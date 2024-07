Roma, banda del buco in azione in un’ottica: colpo da 40mila euro

Furto in un negozio di ottica, in via Oderisi da Gubbio a Roma. La scoperta questa mattina, sabato 6 luglio, all’orario di apertura dell’attività commerciale, quando il proprietario è arrivato e ha trovato un buco nel pavimento e si è reso conto di essere stato derubato. Immediato l’allarme in Polizia che è accorsa.

Il buco che collegava il negozio a un box auto

Una volta sul posto gli investigatori hanno accertato che quel buco collegava l’ottica a un box auto sottostante. una constatazione che ha reso evidente un colpo che ha necessitato di uno studio e che ha confermato il ritorno in azione la banda del duco che sembra essere andata a colpo sicuro e dopo essersi introdotta ha trafugato occhiali di lusso del valore complessivo di 40mila euro.

In cerca di immagini di videosorveglianza

Anche la Polizia Scientifica ha raggiunto il negozio per svolgere accertamenti utili a rintracciare i malviventi. Al vaglio degli investigatori anche la presenza di eventuali immagini di videosorveglianza in zona che possano aiutare a risalire ai componenti della banda.

Le indagini della Polizia

Gli agenti stanno anche verificando se, sempre con le medesime modalità, nei giorni scorsi, siano stati messi a segno altri furti in zona. Tutte attività che sono rivolte a incastrare il gruppo di malviventi che oltre al danno economico per il furto degli occhiali, hanno provocato al commerciante un ulteriore danno provocato dal buco praticano nel solaio.