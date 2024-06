Roma, banda del cacciavite torna in azione: rapinata in casa coppia di anziani

Altro colpo messo a segno dalla ormai nota ‘banda del cacciavite’ e ancora una volta a essere stati presi di mira sono stati due anziani coniugi che si trovavano nella loro casa in via Appio Claudio a Roma. È successo nella serata di martedì, come riporta Il Corriere, mentre la coppia, lui 81 lei 71 anni, erano a letto e guardavano la televisione.

In cinque si sono introdotti nell’abitazione, forzando una finestra, hanno raggiunto la camera da letto dei due anziani coniugi e dopo averli minacciati si sono fatti consegnare mille euro in contanti e un orologio del valore di 600 euro.

Colpo in fotocopia rispetto a quello di piazza Bologna

Un colpo in fotocopia rispetto a quello di qualche giorno fa in piazza Bologna, del quale, ancora una volta, sono stati vittime due anziani. In quell’occasione, però, i malviventi hanno ferito il padrone di casa, un 82enne con un cacciavite, davanti alla moglie e al figlio. Il bottino è stato ingente, in quell’occasione, ben 300mila euro.

La fuga e le indagini della Polizia

Anche nell’ultima occasione, una volta racimolato il bottino, i cinque rapinatori sono fuggiti via passando dalla medesima finestra dalla quale si erano introdotti e lasciando i proprietari di casa legati e rinchiusi in una stanza. Sono stati questi ultimi, poi, una volta che sono riusciti a liberarsi a dare l’allarme al numero unico d’emergenza e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato subito le ricerche nel quartiere, nella speranza di rintracciare i malviventi. Purtroppo, però, le ricerche si sono rivelate vane e gli investigatori potranno tracciare un identikit dei componenti della banda grazie alla descrizione fornita dalle vittime ed, eventualmente, acquisendo i video delle telecamere di sorveglianza, qualora ve ne fossero in zona.