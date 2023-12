Roma, banda di 16enni aggredisce il custode della pista di pattinaggio

Roma, pista di pattinaggio danneggiata e custode aggredito. Gruppo di adolescenti nel mirino, dovranno rispondere di danneggiamento.

Natale con danneggiamento aggravato. Questa la trama delle festività in piazza Re di Roma, nel quadrante sud della Capitale, la cornice è una delle molteplici piste di pattinaggio disponibili nella Città Eterna anche durante i giorni di festa. Forse soprattutto perchè, durante questi periodi, l’offerta è sempre molto capillare.

Pattinare sul ghiaccio interessa a tutti, anche troppo visto che nel mirino della Polizia di Stato sono finiti due sedicenni. I giovani, cileni, facevano parte di un gruppo che le autorità stanno ancora cercando. Le ricerche proseguono, ma la dinamica dei fatti appare chiara. I giovani dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza, sono entrati nella struttura con il chiaro intento di danneggiare le parti dell’impianto.

Roma, aggressione e danneggiamento a una pista di pattinaggio: gruppo di 16enni nel mirino

Addirittura c’è stata un’aggressione al proprietario dello stabile che ha tentato di evitare il peggio. L’uomo di cinquantasei anni ha finito per essere vittima di un “pestaggio”. Qualche botta, un colpo ben assestato, quanto basta per allontanarlo. Immediata la chiamata al 112 con l’intervento successivo che ha visto il fermo per due giovani e l’apertura formale di un’inchiesta. La struttura è stata chiusa al pubblico dopo l’accaduto per poi riaprire, una volta ultimata la messa in sicurezza, nel giorno di Santo Stefano.

L’attenzione resta alta anche rispetto al 31 dicembre e al primo dell’anno. Quando dovrebbe essere registrato il picco di prenotazioni. Sembrerebbe, infatti, che l’attività piaccia anche dopo il periodo natalizio. Non solo rispetto alle piste, ma anche in riferimento alla diversa e ampia rosa di possibilità che offre determinati servizi fra cui quello del bar. Danneggiato, infatti, anche il chiosco adiacente alla pista che è stato immediatamente rimesso in condizioni ottimali. Pronto per l’uso. Le criticità, dunque, non hanno fermato un’attività che si conferma florida.