Roma, bar ritrovo di pregiudicati: il Questore dispone la chiusura

Un bar chiuso perché luogo di ritrovo di pregiudicati e sei persone denunciate. È l’esito dell’ampia attività di controllo straordinario volto alla prevenzione, alla repressione dell’illegalità e del degrado urbano nei quartieri Don Bosco, Cinecittà e Appio Latino, svolta Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina. Operazione nel corso della quale i militari hanno anche proceduto a identificare 47 persone ed eseguito verifiche su 29 veicoli, di questi due sono stati sanzionati al codice della strada.

Furto, truffa e tentata occupazione di appartamento: 6 denunce

I Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà hanno denunciato due donne italiane, di 22 e 19 anni, sorprese subito dopo aver asportato alcuni prodotti di cosmetica da un’attività commerciale, mentre in via Giuseppe Chiovenda, tre uomini, tutti noti alle forze dell’ordine, tra cui un cittadino romano, sono stati denunciati per tentata occupazione abusiva di un appartamento. Sempre gli stessi Carabinieri hanno denunciato un cittadino romano di 36 anni, con precedenti, per aver tentato di truffare un’anziana automobilista con la solita tecnica del finto investimento chiedendo denaro per la riparazione del proprio telefono.

Il provvedimento del Questore di sospensione dell’attività

In zona Cinecittà, i Carabinieri hanno notificato al titolare di un bar un provvedimento del Questore di Roma che dispone la sospensione dell’attività per 7 giorni in base all’art. 100 del T.U.L.P.S.; i Carabinieri hanno infatti accertato come il bar era diventato luogo di ritrovo di persone con precedenti, la maggior parte dei quali stranieri dimoranti in un attiguo immobile occupato abusivamente come anche il titolare dello stesso bar.

Infine, 2 giovani sono stati sanzionati in via amministrativa e segnalati alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.