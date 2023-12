Roma, baraccopoli a Prima Porta: fioccano le denunce per occupazione di terreni

La lotta al degrado è costante. Le forze dell’ordine si adoperano con ogni mezzo contro l’allestimento di alloggi di fortuna e, non di meno, contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico o privato con l’allestimento di catapecchie nelle quali trovare rifugio. Troppo spesso, oltretutto, il degrado va a braccetto con comportamenti illeciti, e allora sale l’attenzione.

Accampamento abusivo a Prima Porta

Per questo motivo i controlli sul territorio si ripetono con cadenza periodica e, nel corso di un mirato controllo nei pressi di un’area rurale ubicata in via Flaminia altezza Due Ponti, i Carabinieri della Stazione di Roma Prima Porta hanno trovato una sorta di accampamento abusivo, fatto con materiale di fortuna.

Baracche abusive nelle quali sono stati trovati cittadini stranieri

Baracche realizzate abusivamente nelle quali sono stati trovati diversi cittadini stranieri. Nei loro confronti, e sono 9 tutti cittadini romeni, di età compresa tra i 53 e i 66 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, è scattata la denuncia a piede libero che ne avevano occupato abusivamente una parte di terreno, con alloggi di fortuna. L’informativa di reato redatta dai militari a carico dei 9 stranieri è per il reato di invasione di terreni.

Attività costanti contro insediamenti abusivi presenti in città

Le attività delle forze dell’ordine contro eventuali baraccopoli allestite in giro per Roma sono costanti, un impegno che assume un significato più pregnante in vista dell’appuntamento con il Giubileo, data per la quale la Capitale si sta preparando con una lunga serie di interventi finalizzati a renderla più accogliente. Ma la presenza di accampamenti abusivi deturpa la città, contribuendo a dare un senso di degrado e abbandono e favorendo episodi di criminalità. Ed è così che i controlli si susseguono frenetici da parte delle forze dell’ordine che si adoperano anche per garantire la sicurezza dei cittadini.