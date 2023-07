Roma, barcolla per strada perdendo sangue dalla testa: “Mi hanno sparato”, 38enne ferito da una pistola a pallini

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per ricostruire quanto accaduto a Roma sabato sera dove un uomo è stato trovato ferito in strada dopo essere stato colpito da un pallino esploso da una pistola ad aria compressa. A dare l’allarme una coppia che in Via Giuseppe Rosati – siamo a Tor Sapienza – ha incrociato la vittima in strada, barcollante e con una vistosa ferita alla testa. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i poliziotti. L’uomo è stato soccorso mentre nel frattempo sono scattate le ricerche per cercare di individuare i responsabili.

Uomo ferito in Via Rosati, cosa è successo sabato 1 luglio 2023

L’uomo, erano da poco passate le 22.30 di sabato 1 luglio, ha riferito di essere stato colpito in un parco nelle vicinanze di un centro sportivo (sembrerebbe l’area verde di Tor Tre Teste ma sono in corso ulteriori accertamenti in merito anche considerando la distanza dalla zona). Di certo c’è però che qualcuno, utilizzando un’arma ad aria compressa, ha sparato contro l’uomo (di 38 anni, ndr) colpendolo di striscio alla testa. Provocandogli una copiosa perdita di sangue. Già, ma chi? E soprattutto perché?

Uomo in codice rosso, poi la prognosi di 10 giorni

A causa della ferita riportata alla testa il 38enne è giunto in Ospedale in codice rosso ma non in pericolo di vita. Medicato tempestivamente ha ricevuto poi una prognosi di dieci giorni. Proseguono intanto le indagini per cercare di ricostruire l’accaduto. L’episodio, così come era prevedibile, ha generato apprensione nel quartiere considerando il via vai delle Volanti della Polizia di Stato in zona. “Qualcuno sa che è successo su via Giuseppe Rosati?”, una delle domande postate in uno dei gruppi social di quartiere. E tra i commenti spunta anche una foto delle tracce del sangue perso dalla vittima.