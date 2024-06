Roma, beccati a ‘caricare’ lo scooter sul furgone: inseguimento a Tor Bella Monaca, picchiati i Carabinieri

Serata movimentata a Tor Bella Monaca (Roma) ieri sera, teatro di un inseguimento terminato con un’aggressione ai danni dei Carabinieri. Fermato – non senza fatica – uno dei ladri: due i Militari medicati in Ospedale, cosa è successo.

Avevano già caricato uno scooter sul furgone ed erano pronti a fuggire via con la refurtiva. Ma i loro piani sono stati rovinati dai Carabinieri che, a seguito delle segnalazioni al 112, sono rapidamente intervenuti sul posto. E’ successo a Roma ieri sera: ne è nato così un inseguimento terminato nel quartiere di Tor Bella Monaca. I ladri, una volta raggiunti dalla pattuglia, hanno opposto resistenza arrivando ad aggredire i Carabinieri.

Inseguimento a Tor Bella Monaca: aggrediti i Carabinieri

L’allarme è scattato quando erano da poco passate le 22.00 di ieri, sabato 1 giugno 2024. L’inseguimento con il furgone in fuga, a bordo del quale era stato caricato lo scooter, è terminato tra Largo Ferruccio Mengaroni e Via Acquaroni nel quadrante di Tor Bella Monaca come detto, nella zona a est di Roma. Ed è qui che è salita la tensione: in particolare uno dei malviventi, un uomo di 39 anni, una volta raggiunto dai Carabinieri, ha reagito violentemente per cercare in tutti i modi di sfuggire all’arresto. E non si è fatto scrupoli ad aggredire i Carabinieri. Almeno due i Militari feriti – fortunatamente non in modo grave – medicati in Ospedale. A seguito degli accertamenti è emerso che anche il furgone, così come il motoveicolo, era stato rubato. In corso le ricerche di eventuali altri soggetti coinvolti nel furto.

Notizia in aggiornamento