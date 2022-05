Roma, ‘beccato’ con 364 dosi di cocaina alla fermata della metro: arrestato 54enne

Sembrava una persona insospettabile, eppure nascondeva addosso 130 dosi di cocaina. L’uomo, un 54enne romano, è stato arrestato durante i servizi straordinari degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo. I controlli si sono svolti con la collaborazione dei poliziotti del Reparto Mobile di Roma e Taranto, dei militare della Guardia di Finanza, degli agenti dell’U.P.G.S.P e della Polizia Locale Roma Capitale.

Durante i servizi sono state controllate 92 persone e 15 attività commerciali.

Arrestato pusher alla fermata della Metro B

Durante i controlli gli investigatori di San Lorenzo hanno arrestato un 54enne sorpreso con più di 130 grammi di cocaina già divisa in 364 dosi. L’uomo è stato fermato mentre vendeva lo stupefacente nei pressi della fermata metro “Santa Maria del Soccorso”. Dopo la convalida dell’arresto per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.

Gli altri controlli

Due le sanzioni amministrative elevate: la prima per uso personale di sostanze stupefacenti e la seconda ad un minore per consumo di alcool in strada dopo le ore 23.00.

E’ stata assicurata la regolare chiusura minimarket alle ore 22,00 e contrastata efficacemente la vendita da asporto e il consumo in strada di bevande alcoliche dopo le 23,00.