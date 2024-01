Roma: bimbo di 2 mesi in crisi respiratoria ‘scortato’ dai Carabinieri in Ospedale

Paura stanotte a Roma dove una mamma e il suo bimbo neonato sono stati portati d’urgenza in Ospedale. La donna aveva richiesto aiuto ad un Taxi che è stato ‘scortato’ dai Carabinieri fino al Bambino Gesù.

“Ho una mamma a bordo, il figlio piccolo non respira, aiutatemi”, questa la richiesta, concitata, fatta da un conducente di un taxi stanotte ad alcuni Carabinieri impegnati in un’attività di controllo del territorio. A bordo c’erano una donna e il bimbo di appena due mesi con una grave crisi respiratoria in corso. I Militari – i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia – in pochi minuti hanno allora scortato il mezzo in Ospedale, fino al Bambino Gesù dove il bimbo ha ricevuto le prime cure. In questo momento, stando alle informazioni raccolte dalla nostra Redazione, il piccolo si trova ancora ricoverato presso la struttura ma sarebbe fortunatamente fuori pericolo.