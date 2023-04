Roma, bimbo di 4 anni si perde e si ritrova solo a Piazza Vittorio: “Ha aperto la porta ed è uscito di casa”

Disavventura – a lieto fine fortunatamente – per un bimbo di soli 4 anni che nel primo pomeriggio di ieri si è perso per le strade della Capitale dopo essere riuscito, in circostanze in fase di ricostruzione, ad aprire la porta uscendo da casa. Dopodiché ha iniziato a vagare per la strada ritrovandosi da solo in Piazza Vittorio.

Bambino smarrito ritrovato a Piazza Vittorio dai Carabinieri

Ed è proprio qui che è stato trovato da solo da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante. Il bambino, per niente impaurito, ha seguito i Carabinieri in caserma dove è stato intrattenuto, anche con la “collaborazione” di un altro bambino della sua età, figlio del maresciallo comandante di Stazione, con il quale si è messo a giocare.

Rintracciati i genitori

Nel frattempo i militari hanno avviato le ricerche per rintracciare la famiglia. Ma le operazioni si sono rivelate tutt’altro che facili. Il bimbo infatti non ha detto il suo cognome e non è stato in grado di ritornare al punto di partenza nonché di fornire altre informazioni utili a rintracciare i genitori. Alla fine però i Militari sono riusciti nell’intento individuando l’abitazione del piccolo che così lo hanno potuto riabbracciare. Ma come era finito in strada il bimbo? A quanto pare, senza che i genitori se ne accorgessero, il figlio era riuscito ad aprire la porta di casa in uno stabile poco distante per poi uscire in strada. Prima di perdersi ed essere infine ritrovato.

