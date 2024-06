Roma, blatte e sporcizia nel magazzino di generi alimentari: multa e chiusura

Hanno trovato blatte in un magazzino di generi alimentari. È stato nel corso di verifiche presso esercizi commerciali e locali pubblici, che gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia Roma Capitale sono intervenuti presso un’attività somministrazione in zona San Giovanni, dove hanno scoperto l’esistenza di un magazzino contenente generi alimentari, in cui sono state rinvenute scarafaggi, oltre alla presenza di palesi carenze igienico sanitarie.

I controlli dei caschi bianchi con Polizia e Asl

Durante i controlli, svolti con la collaborazione del personale del Commissariato Viminale della Polizia di Stato e gli ispettori della ASL di zona, i caschi bianchi hanno accertato anche l’occupazione di suolo pubblico non regolare, l’apposizione abusiva di faretti utilizzati per illuminare il marciapiede esterno al locale, dove erano stati posizionati tavoli, e irregolarità nei rapporti di lavoro dei due dipendenti presenti nell’attività.

Locale chiuso e multa al titolare dell’attività

A causa di quanto emerso nel corso degli accertamenti è scattato immediatamente il provvedimento di chiusura del locale da parte della ASL, oltre alle sanzioni elevate dagli agenti della Polizia Locale a carico del titolare, un uomo di nazionalità bengalese di 42 anni, per un ammontare complessivo di oltre 5mila euro.