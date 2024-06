Roma, blitz all’ex Hotel Cinecittà: in azione Polizia, Carabinieri e Vigili

È in corso, sin dalle prime ore di stamattina, martedì 11 giugno, un’operazione interforze di controllo dell’ex Hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli.

Sono oltre 50 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti insieme a equipaggi di Polizia di Stato e dei Carabinieri, impegnati in una serie di verifiche all’interno dello stabile e anche nei confronti degli occupanti. Ma le attività delle forze dell’ordine sono in corso proprio in questo momento e, pertanto, per conoscerne gli sviluppi bisognerà aspettare che vengano resi noti gli esiti.

***Seguono aggiornamenti