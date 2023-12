Roma: blitz ambientalisti su quattro ponti in contemporanea, traffico in tilt

Ancora un blitz di Ultima Generazione a Roma. Oggi, martedì 12 dicembre 2023, alcuni attivisti si sono sdraiati contemporaneamente su quattro ponti della città. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Quattro picchetti in altrettanti ponti di Roma. E’ questa l’ultima iniziativa di protesta pro ambiente organizzata dal noto gruppo ambientalista Ultima Generazione nella Capitale: gli attivisti, noti per i loro blocchi del traffico per dare risonanza mediatica alle loro iniziative, si sono posizionati sulla carreggiata dei ponti Cavour, Umberto I, Vittorio Emanuele II e Pasa (Principe Amedeo Savoia Aosta). In mano cartelloni con il loro messaggi a sostegno dell’ambiente e contro il mondo della politica.

Foto: ANSA/Giulia Marrazzo

Ultima Generazione, blitz oggi a Roma

“L’Italia sarà devastata dalla crisi climatica, i politici ci hanno abbandonato”, si legge in uno dei cartelli in mano ad un attivista. L’iniziativa è scattata intorno alle ore 11.00 di oggi martedì 12 dicembre. Ingenti le ripercussioni al traffico considerando che il blocco sui ponti della Capitale è scattato simultaneamente.

Tra i manifestanti alcuni hanno deciso di sedersi o di sdraiarsi al centro della strada, altri sulle strisce pedonali, e infine altri ancora a margine della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i caschi bianchi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Ieri la protesta a Ponte Mazzini

Ieri, lo ricordiamo, una protesta identica era andata in scena sul Ponte Mazzini. “La prigione mi fa paura, il clima di più”, il messaggio lanciato dagli ambientalisti dislocati su ciascuna corsia di marcia per bloccare il traffico. Bloccati dagli agenti sono stati quindi identificati.

Articolo in aggiornamento