Roma, blitz femminista davanti alla sede Rai: lanciata vernice rossa contro l’ingresso

Nuova iniziativa di protesta del movimento transfemminista Bruciamo Tutto. Nel mirino stavolta la Rai: lanciata vernice di colore rosso all’ingresso della sede di Viale Mazzini e contro le vetrate. Le attiviste hanno attaccato il modo di “raccontare i femminicidi” della tv pubblica chiedendo “una forma di giornalismo più critica, e non teso a giustificare, umanizzare i carnefici”.

Blitz del movimento Bruciamo Tutto davanti alla sede Rai di Viale Mazzini oggi a Roma. Stamattina, intorno alle 10.30, vernice rossa è stata lanciata contro l’ingresso e contro le vetrate. Sono stati esposti anche degli striscioni, articoli di giornale sui femminicidi e alcuni pupazzi. Nel mirino degli attivisti in particolare giornalismo Rai sul tema della violenza sulle donne. Sul posto è intervenuta la Polizia, cinque le persone fermate e portate in Commissariato. Pochi giorni fa, lo ricordiamo, un’iniziativa analoga dello stesso gruppo era andata in scena a Trinità dei Monti.