Roma, borseggiatori in azione sul bus: fermati da un poliziotto fuori servizio

Non immaginavano neanche che tra i passeggeri dell’autobus ci fosse un agente in borghese che stava raggiungendo il posto di lavoro e che quindi ha assistito ai loro tentativi di borseggiare i poveri viaggiatori che si trovavano a bordo del mezzo. Pensavano di poter agire indisturbati e, invece, sono finiti in manette.

Solo due giorni fa, due giovani sono stati visti dal poliziotto sul bus di linea. I loro movimenti sono apparsi subito strani, preoccupanti e l’investigatore, rendendosi conto di quel che stava accadendo, ha deciso di non perderli d’occhio, fino a quando in via del Plebiscito, una volta che sono scesi, ha deciso di agire.

I due borseggiatori sono stati fermati e arrestati

I due borseggiatori, un 25enne di nazionalità cilena, e un 28enne peruviano sono stati fermati e arrestati dall’agente di Polizia di Stato che ha chiamato a intervenire i colleghi di Trevi. L’attenzione per i furti ai danni dei viaggiatori di mezzi pubblici resta estremamente alta. Le forze dell’ordine costantemente, organizzano attività di controllo per dirimere il fenomeno. In questa occasione, però, non è stato necessario i due ladri hanno agito proprio di fronte a un poliziotto fuori servizio che ha proceduto immediatamente all’arresto.