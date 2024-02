Roma, borseggiatrice in azione in Metro: “In un istante mi ha rubato 350 euro”

Furti e borseggi in metropolitana. Roma come le altri grandi città continua ad essere protagonista (in negativo) del fenomeno. Ieri una “manolesta” è riuscita a derubare un viaggiatore agendo in pochi istanti.

Non cala l’attenzione delle forze dell’ordine nella Capitale sul fenomeno dei furti e dei borseggi, soprattutto in Metro e nelle zone maggiormente frequentate dai turisti. Un nuovo caso è stato segnalato ieri presso la fermata della linea A Lepanto: qui una giovane donna, straniera, era riuscita a sfilare ben 350 euro ad un altro viaggiatore. Ma la sua azione non è sfuggita al personale della Vigilanza privata impiegata in stazione.

Arrestata borseggiatrice in Metro a Roma

La malvivente è stata così bloccata e sul posto è stato richiesto l’intervento della Polizia. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 febbraio 2024, in Viale Giulio Cesare, presso la stazione della Metro Lepanto come detto. La segnalazione è scattata intorno alle 16.00: giunti sul posto gli agenti, appurati i fatti, hanno proceduto con l’arresto della ladra, di 25 anni, che è finita così in manette.

Negli ultimi giorni, come vi avevamo raccontato in questo articolo, sono diverse le persone arrestate per furto a Roma: ben 15 quelle fermate nel solo centro storico e tra le zone di Prati e il Colosseo. Borseggi, rapine e furti, fenomeni che, nonostante i costanti controlli delle forze dell’ordine, continuano a prendersi le cronache cittadine.