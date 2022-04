Roma, botte da orbi fuori al locale: camerieri contro turisti

Maxi rissa fuori il ristornante. È successo in via Andrea Doria, nel quartiere Prati e la colluttazione ha visto coinvolti turisti e camerieri.

L’allarme è scattato da parte dei residenti che comprensibilmente spaventati dalle urla provenienti in strada, hanno più volte chiamato il 112 riferendo per l’appunto di una ‘rissa in strada’. Una volta giunti sul posto i Carabinieri hanno trovato sette persone che si davano battaglia l’un l’altro.

Litigano all’interno del locale e poi proseguono in strada

La lite è scoppiata in via Andrea Doria, all’esterno di un ristornate etnico ed è poi proseguita in strada. Una volta messi a tacere i rissosi grazie all’intervento dei militari della compagnia di Roma Trionfale e quelli del nucleo radiomobile, i malviventi sono stati affidati alle cure del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, i protagonisti della vicenda sono 5 cittadini britannici e 2 cinesi che avrebbero iniziato ad alterarsi per futili motivi. Come detto, l’alterco è nato in un locale sito in via Doria per poi proseguire in strada. Una volta indentificate le 7 persone sono state denunciate per rissa e lesioni.