Roma, brucia una ferramenta: le fiamme avvolgono anche un appartamento

Paura nelle prime ore di stamattina, venerdì 7 giugno, in via Silicella, al civico numero 28, nel quartiere di Torre Spaccata a Roma, per un incendio. Erano le 6 quando è stata allertata la sala operativa dei Vigili del Fuoco per un rogo all’interno di un negozio di ferramenta.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto è stata immediatamente inviata la Squadra VVF 12/A del distaccamento di Tuscolano II con l’ausilio di un’autobotte, per spegnere le fiamme e verificare che non ci fossero persone coinvolte. Veloce, come sempre, l’intervento dei pompieri che sono stati capaci di evitare conseguenze più serie.

Le fiamme raggiungono anche il piano superiore

Il locale interessato dalle fiamme è stato interdetto, così come l’appartamento posto al piano superiore. Entrambe le strutture dovranno essere sottoposte a verifiche di agibilità prima di essere nuovamente fruibili dai proprietari. Per fortuna, a parte i danni riportati dall’immobile, ancora in fase di accertamento, non ci sono state persone coinvolte.

Le indagini sull’origine del rogo

Sul posto è intervenuto anche il funzionario e capoturno dei Vigili del fuoco, per quanto di loro competenza. Sono in corso le indagini per cercare di individuare la causa dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna possibilità.