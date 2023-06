Roma, bruciano cassonetti: alta colonna di fumo e fiamme nel quartiere (FOTO)

Attimi di paura ieri sera in Piazza dei Vocazionisti quando una nuvola di fumo si è alzata nel quartiere. A bruciare sono stati alcuni cassonetti situati in strada intorno alla mezzanotte. Immediato è scattato il tam tam social nei vari gruppi di zona nei quartieri Fidene, Serpentara ma anche da Colle Salario, per capire cosa stesse succedendo. Sul posto, in poco tempo, sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto rapidamente ad estinguere le fiamme impedendo che il rogo si propagasse. L’allarme è quindi rientrato.

Estate con l’emergenza rifiuti a Roma: spazzatura ammassata in strada, ecco i quartieri più critici (ilcorrieredellacitta.com)

Incendio in Piazza dei Vocazionisti stanotte

Nonostante l’episodio sia stato risolto nel giro di poco tempo in molti si sono allarmati per l’accaduto considerando la vicina presenza di alberi ai contenitori della spazzatura andati in cenere nonché il forte odore acre sprigionatosi nell’aria. In fase di accertamento le cause del rogo e non si esclude al momento nessuna pista. Del resto il momento per Roma, alle prese con l’ennesima emergenza rifiuti (che è ormai diventata “normalità” purtroppo), è complicato: dal centro al mare – davvero surreale la situazione a Ostia – le strade straripano di sacchetti di rifiuti e il rischio che qualcuno possa appiccare dei roghi (emulando quanto accaduto ieri sera?) è purtroppo dietro l’angolo. (Foto Sei di Fidene se…/Sei di Colle Salario e dintorni)

Roma sommersa dai rifiuti: cassonetti stracolmi e immondizia sui marciapiedi in tutti i quartieri, cittadini furiosi (FOTO) (ilcorrieredellacitta.com)