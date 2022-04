Roma, buttano due gattini nei secchioni della spazzatura: salvati dalla Polizia Locale (FOTO)

Senza alcun scrupolo hanno abbandonato, buttandoli nei secchioni della spazzatura, due gattini di appena un mese di vita condannandoli a morte certa. Fortunatamente il tempestivo intervento della Polizia Locale di Roma Capitale ha impedito il tragico epilogo di questa vicenda.

Gattini abbandonati nel quartiere Appio Latino

via Latina, è stata avvicinata da un passante con in braccio un gattino che aveva appena rinvenuto al di sopra di un cassonetto dei rifiuti posto nelle vicinanze. La zona è vicina al Parco dell’Appia Antica, zona Appio Latino. Questi i fatti. Una pattuglia del VII Gruppo Appio della Polizia Locale, durante alcuni accertamenti in, è stata avvicinata da un passante con inche aveva appena rinvenuto al di sopra di un cassonetto dei rifiuti posto nelle vicinanze. La zona è vicina al Parco dell’Appia Antica, zona

Indicato comunque il luogo preciso del ritrovamento, gli agenti sono subito accorsi per verificare la presunta presenza di altri piccoli. Una volta arrivati vicino ad uno dei contenitori destinati alla raccolta dell’indifferenziato, gli operanti hanno sentito dei deboli miagolii provenire dall’interno e per tale motivo si sono adoperati immediatamente, riuscendo a trarre in salvo l’altro cucciolo presente.

Caccia ai responsabili

Sul caso sono in corso accertamenti per chi possa aver compiuto un gesto così crudele. In tal senso le indagini dei caschi bianchi proseguono per cercare di risalire agli autori.

Adottati i gattini ritrovati in Via Latina

Ad ogni modo i due micetti, di circa un mese di vita, sono stati accuditi dai caschi bianchi presso la propria sede di via Macedonia, in attesa dell’arrivo del veterinario per le visite del caso. All’interno del Gruppo Municipale intervenuto per il salvataggio, è partita inoltre una gara di solidarietà per l’adozione dei cuccioli e, nel giro di poche ore, entrambi hanno trovato subito una nuova famiglia, pronta ad accoglierli e riempirli di affetto. Calore e affetto che uno dei due riceverà direttamente da una delle agenti del medesimo Gruppo.