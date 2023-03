Roma, caccia al vincitore misterioso del SuperEnalotto: entro fine marzo deve riscuotere 20 mila euro. E’ la storia vero di un giocatore, che all’interno di una ricevitoria sulla Prenestina avrebbe vinto quella enorme quantità di denaro. Peccato che dal gioco del biglietto, intorno alla fine di dicembre 2022, il vincitore non si sia mai presentato per ritirare il gruzzoletto. Modo che oggi rischia di fargli perdere i soldi, considerato come tra pochi giorni scadranno i tempi per ritirarlo.

Il giocatore che rischia di perdere la vincita a Roma

I termini di riscossione sono quasi alla fine, considerato come tale limite – a seconda della scheda giocata – è compreso tra i giorni del 25 e il 30 marzo 2023. Cosa stia spingendo il vincitore a non ritirare il premio, è un vero mistero. Il soggetto fortunato rientrerebbe tra i 600 premi dati alla fine di dicembre 2020, dove vennero stillati tre concorsi speciali.

Infatti, chiunque abbia vinto i 20 mila euro, risulterebbe tra i giocatori del concorso numero 155 del 27 dicembre 2022, numero 156 del 29 dicembre 2022 e numero 157 del 31 dicembre 2022. Parliamo di tre mesi, dove nessuna persona si è presentata Punto Vendita Sisal di via Prenestina 362, dove appunto è stato venduto il biglietto fortunato.

Perché si rischia di perdere la vincita?

Diversi sono stati i vincitori di quei concorsi, cui ancora però il volto non si è rivelato alle varie ricevitorie. Il caso che fa più notizia, però, rimane quello di Roma. Come parlano le regole del SuperEnalotto, sarebbero vicinissimi i giorni per la scadenza del ritiro del premio in denaro. Premio che, come sappiamo, non è di pochi soldi.

Infatti, secondo le regole, il vincitore avrebbe un tempo massimo di 90 giorni per ritirare il premio in denaro. Tre mesi, per intenderci, dal giorno della pubblicazione dell’estrazione sul Bollettino Ufficiale. A questo punto, nell’arco di questa settimana il vincitore si farà vivo o meno?