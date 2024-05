Roma, cade un albero e colpisce i cavi della linea tramviaria: servizio sospeso

Un altro albero caduto, e stavolta avrebbe anche travolto anche i fili elettrici della tramvia, mandando il tilt il servizio. È successo nelle prime ore di stamattina, domenica 19 maggio, in viale Regina Margherita al civico numero 105. Un altro episodio che si somma ai tanti altri, ma per fortuna, a quanto si apprende dalle prime informazioni, senza conseguenze per l’incolumità pubblica.

L’allarme stamattina

L’allarme è scattato alle 7 di stamattina. La richiesta di aiuto è stata formulata al numero unico d’emergenza, il 112, e i Carabinieri della Stazione Roma Salaria sono prontamente accorsi sul posto per verificare cosa fosse successo.

L’intervento di Carabinieri, Vigili del fuoco e agenti di Polizia locale

I militari intervenuti hanno constatato che l’albero aveva colpito i cavi elettrici della linea tramviaria che al momento è stata sospesa. Sul posto sono accorsi anche i vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia di Roma Capitale per ripristinare la sede stradale. Per fortuna non sembra ci siano state conseguenze più serie per persone o cose, anche se il ripetersi di questi crolli, inevitabilmente, spaventa.