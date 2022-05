Roma, cane finisce sui binari: caos nella metro A (VIDEO)

Metro A bloccata. Sembra il ripetersi di uno scenario visto più e più volte nella Capitale ma questa volta all’origine del disservizio non ci sono guasti di natura tecnica. A far scattare l’allarme è stato infatti un cane, pericolosamente finito sui binari della metropolitana.

Metro A bloccata: cane sui binari della stazione Vittorio Emanuele

Una scena insolita quella che numerosi passeggeri si sono trovati davanti questo pomeriggio. Siamo alla fermata metropolitana della Metro A vittorio Emanuele, quando l’attenzione delle persone è stata a dir poco catturata dalla presenza di un cane sui binari.

L’animale, un cane di taglia media bianco con delle chiazze marroni, era privo di guinzaglio e ‘correva allegramente’ lungo i binari delle metropolitana. La sua presenza ha subito scatenato la reazione delle numerose persone presenti sulla banchina in attesa del treno.

In quest’insolita circostanza il cane sembrava piuttosto a proprio agio mentre i passeggeri erano comprensibilmente incuriositi e l tempo stesso stupiti dalla sua presenza. Come è facile immaginare, il video dell’accaduto ha fatto subito il giro del web scatenando numerosi commenti tra gli utenti. Alcuni di essi l’hanno presa in tono più scherzoso mentre altri si sono subito mostrati preoccupati per le sorti del cane.

Non è noto come abbia fatto l’animale a finire sui binari. Per consentire le operazioni di recupero la linea metropolitana è stata bloccata e la circolazione interrotta. Fortunatamente il cane è stato poi tratto in salvo.

Di seguito il video dell’accaduto.