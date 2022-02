Roma, cane ‘scavalca’ e finisce sul tetto: il web si scatena contro i padroni

Un giovane cane maremmano bianco su un tetto di Roma, in via Capo D’Istria, in pieno giorno. L’animale che guaisce impaurito e si guarda intorno. E’ legato a una corda lunga poco più di un metro e mezzo ed è in bilico sulle tegole di un piccolo tetto. Accanto c’è un terrazzino: il cane proviene da lì. Probabilmente è saltato, oppure è riuscito a infilarsi in qualche modo tra le sbarre, per cercare di evadere.

Il risultato è che adesso si trova a diversi metri di altezza, in pericolo. Qualcuno, dall’attico di fronte, lo filma, per testimoniare quanto sta accedendo. Ma all’indignazione non si abbina la cosa più logica da fare, ovvero chiamare il NUE 112 o direttamente i vigili del fuoco, per salvare il povero animale.

Cane sul tetto legato a una corda

Dopo qualche minuto, provenienti dall’attico, si vedono spuntare sul terrazzo due persone: un uomo con i capelli bianchi e una donna con i capelli biondi. Lui cerca di tirare il cane dentro il terrazzino, lei invece con il cellulare riprende la scena. Anche in questo caso nessuno chiede aiuto, ma la cosa più assurda e che la donna, invece di dare una mano al compagno, stia tranquillamente con lo smartphone in mano, mentre il cane uggiola spaventato. Come se fosse una cosa abituale, che la bestiola finisca nel tetto. Che lo sia davvero?

La condanna sui social

Il video è andato a finire su Welcome to Favelas. “Roma, quartiere Trieste. Se qualcuno riconosce la via precisa ce lo scrivesse che così mandiamo immediatamente qualcuno a recuperarlo”, scrivono i gestori del canale. E immediatamente centinaia di commenti, tutti contro i padroni del povero cane, ma anche contro chi ha fatto il video senza chiamare i soccorsi.