Roma, carambola tra tre veicoli nella notte, distrutta auto della Polizia: due agenti in Ospedale (FOTO)

Brutto incidente stanotte a Roma che ha visto coinvolti tre veicoli, tra cui una Volante della Polizia che stava rispondendo ad una chiamata di intervento. Per cause ancora in fase di accertamento si è però scontrata in corrispondenza di un incrocio riportando ingenti danni. E’ successo intorno all’una di stanotte.

Auto della Polizia coinvolta nell’incidente a Primavalle

Il sinistro si è verificato esattamente in Via Pietro Bembo in zona Primavalle, in corrispondenza di Via Benedetto Aloisi Masella. Nell’impatto, molto violento come mostrano le immagini, due poliziotti sono rimasti feriti e sono stati portati in Ospedale dove risultano tuttora ricoverati anche se solo per accertamenti (i poliziotti sono stati refertati in codice giallo e verde). Illesi invece le persone alla guida degli altri veicoli, una Volskwagen Golf e una Citroen.

