Roma, carenze igieniche in due ristoranti del centro: oltre 8.500 euro di sanzioni

Anche durante questo weekend i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito diversi controlli sul territorio della Capitale, specialmente nella zona del centro storico, dove si concentra la movida dei giovani e dei turisti.

Durante i controlli sono state eseguite verifiche in numerosi locali ed esercizi commerciali. I Carabinieri hanno identificato in totale oltre 250 persone, 93 delle quali minorenni.

Sanzionato un locale nel quartiere San Lorenzo

In particolare in zona San Lorenzo, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante – con il supporto dei colleghi del Gruppo di Roma e del 6° Battaglione Toscana – hanno sanzionato il titolare di un minimarket. L’uomo, un cittadino del Bangladesh di 30 anni, si è “beccato” una multa per un totale di 3.500 euro. La colpa del commerciante è quella di aver posto alla vendita dei prodotti del settore non alimentare, senza essere in possesso dei previsti permessi.

Carenze igieniche in due ristoranti nel cuore di Roma

I Carabinieri della Stazione Roma Aventino, invece, insieme ai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno eseguito dei controlli in diversi ristoranti della Capitale. In particolare i militari sono entrati in due ristoranti – uno in zona Testaccio, l’altro a San Saba – riscontrando, in entrambi i casi, criticità in materia di igiene. Nel ristorante in zona Testaccio, inoltre, i Carabinieri hanno riscontrato anche delle irregolarità nell’applicazione dei sistemi di autocontrollo.

I titolari dei due locali ora dovranno pagare pesanti sanzioni amministrative, rispettivamente per un importo di 3.000 e 2.000 euro. Inoltre i Carabinieri hanno inviato le dovute segnalazioni alla A.S.L. competente, che valuterà l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.