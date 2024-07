Roma, carico di droga intercettato al casello sull’A1: sequestrati 5kg di stupefacente

Roma. Lotta allo spaccio di droga nella capitale, la Polizia di Stato ha arrestato 3 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 5 kg di droga, intercettato un carico all’altezza dei caselli autostradali dell’A1.

Droga a Roma, continua senza sosta l’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio nella Capitale anche in questo periodo estivo. Sono 3 le persone arrestate soltanto nelle ultime ore dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Tra queste è stato beccato anche un corriere che trasportava la droga in autostrada. Ecco tutti i particolari.

Ostia

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un 18enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti recatisi presso l’abitazione del ragazzo per l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, lo hanno sorpreso mentre afferrava dal comodino una busta tentando di dirigersi verso il bagno. A quel punto gli agenti lo hanno fermato e hanno recuperato 13 involucri di cocaina. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire in totale 2,86 grammi di cocaina e 1.375 euro in contanti.

Trastevere

I poliziotti del commissariato Trastevere nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori in piazza Giuseppe Gioacchino Belli hanno arrestato un 40enne italiano. I poliziotti hanno fermato l’uomo alla guida della sua autovettura per un controllo e a seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti 48 dosi di cocaina del peso di 30 grammi.

Carico di droga intercettato al casello autostradale sull’A1

Infine, i poliziotti del III Distretto Fidene hanno arrestato un 49enne romano all’altezza dei caselli autostradali Roma Sud dell’autostrada A1. A seguito di un’attività investigativa i poliziotti sono venuti a conoscenza del fatto che l’uomo conducesse un’attività di spaccio, trasportando la droga con un’autovettura risultata poi a noleggio. Fermato dagli agenti, l’uomo ha spontaneamente consegnato una busta contenente 5 kg di droga ed è stato arrestato. In corso le indagini per ricostruire la filiera del traffico di stupefacente.