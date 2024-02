Roma, carte d’identità elettronica tornano gli open day: dove e quando

Proseguono gli open day dedicati al rilascio della carta d’identità elettronica a Roma. Il primo fine settimana di marzo sarà infatti destinato al rilascio dei documenti in alcuni municipi della città.

Sabato 2 marzo toccherà ai Municipi III, V, XI, XIII e XV, agli ex punti informativi turistici del centro e l’ufficio di via Petroselli. Gli ultimi due saranno a disposizione per il rilascio della Cie anche nella giornata di domenica 3 marzo. Scopriamo con precisione come prenotarsi, quali documenti occorrono, quali sono gli orari e dove si trovano le sedi dei municipi.

Necessaria prenotazione

Come di consueto, però, per poter richiedere il rilascio della Carta d’identità è necessario prenotarsi a partire dalle 9 di domani, venerdì 1 marzo sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno. Le domande verranno raccolte fino a esaurimento posti. Per chiedere la Carta d’Identità elettronica è necessario il ticket di prenotazione, una fototessera, il vecchio documento e una carta di pagamento elettronico.

Quali sono gli uffici preposti e quali gli orari

Roma Capitale ha reso noto quali sono gli uffici e gli orari che ciascuno rispetterà nelle due giornate destinate al rilascio del documento: