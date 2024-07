Roma, catene e bottiglie per la rissa: uomo ferito alla testa

Ieri sera, domenica 28 luglio, via Rocca di Papa nel quartiere Tuscolano a Roma è stata teatro di una rissa. In tanti devono aver assistito o sentito quanto stava succedendo, perché le richieste di intervento al numero unico d’emergenza, il 112 sono state diverse.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e lo scontro era ancora in corso. Infatti i militari hanno visto tre uomini che si colpivano a vicenda, anche con catene e bottiglie in vetro. Gli uomini dell’Arma non hanno perso tempo, si sono precipitate e, in breve, li hanno bloccati.

I tre sono stati identificati e arrestati

A seguire le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione dei tre protagonisti degli scontri e si trattava di cittadini romeni, tutti senza fissa dimora, che sono stati arrestati per rissa aggravata e portati in caserma. I tre dovranno comparire davanti al tribunale di Roma per essere giudicati con rito direttissimo.

Una dei tre uomini è rimasto ferito

Uno dei tre uomini coinvolti presentava lesioni al capo ma, dopo aver ricevuto una medicazione sul posto da parte del personale sanitario del 118, ha rifiutato il trasporto in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti del caso.