Roma, cerca di ammazzare l’anziano marito a coltellate: “Non riuscivo a fermarla”

Dramma in un condominio del Quadraro a Roma due giorni fa teatro di una furibonda lite familiare con protagonisti due anziani. La moglie ha tentato di uccidere l’anziano coniuge colpendolo con diverse coltellate. La vicenda.

Almeno dieci fendenti e forse una robbia covata negli anni. Del resto in 50 anni di matrimonio, sebbene i due ormai fossero di fatto separati, può capitare di avere qualche contrasto, certo non al punto di arrivare quasi ad uccidere il compagno di una vita. Si cerca allora di dare un ‘perché’ a quanto successo martedì a Roma nel quartiere del Quadraro dove una 72enne ha accoltellato il marito di 8 anni più grande ferendolo gravemente. Una furia che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nemmeno uno dei tre figli della coppia è riuscita a placare. Alla fine sul posto è intervenuta la Polizia: la donna è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio (andrà ai domiciliari, ndr), l’uomo è stato portato d’urgenza in Ospedale ma non corre pericolo di vita.