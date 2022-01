Roma, chiude la Locanda dei Girasoli: ‘Andiamo via in silenzio’

Erano diventati il simbolo di come i sogni possono diventare realtà. Loro, i ragazzi della “Locanda dei Girasoli”, in quel ristorante ci sono cresciuti, in tutti i sensi. Ma adesso, dopo anni di duro lavoro, di sacrifici, ma anche di tanti sorrisi, sono costretti a ad arrendersi e a gettare la spugna. Il loro sogno si sta infrangendo contro un’altra realtà, quella della crisi economica dovuta al Covid. E pensare che solo due anni fa, nel febbraio del 2020, appena un mese prima dell’esplosione della pandemia, tutto andava per il meglio, anche grazie a un finanziamento di 48 mila euro ricevuto dalla Regione Lazio.

E invece adesso, a malincuore, gli ex ragazzi e ragazze della cooperativa che gestiscono il ristorante-pizzeria in via dei Sulpici, al Quadraro, tutti con sindrome di Down, hanno dato l’annuncio della chiusura definitiva.

Il messaggio di addio

“22 anni fa in silenzio abbiamo mosso i nostri primi passi – scrivono su Facebook – Prendeva vita La Locanda dei Girasoli. Un’opportunità straordinaria di formazione e inclusione lavorativa. In questi anni, noi tutti, con grande sacrificio e orgoglio abbiamo trasformato un utopia in realtà. I nostri ragazzi hanno imparato più di un mestiere e il significato della parola LAVORO diventando dei veri professionisti. Hanno incontrato avversità e le hanno superate affrontandole a testa alta. Hanno conosciuto il rispetto per il prossimo e condiviso tutto se stessi nella maniera più genuina. Hanno creato una famiglia che porta il nome di un fiore splendido che segue sempre il sole. In questi anni ci avete insegnato tanto anche a tutti noi, e probabilmente anche a molti di voi, e per questo ve ne saremo per sempre grati…GRAZIE.

La Locanda Chiude…in silenzio…proprio come ha preso vita 22 anni fa. È stato straordinario lavorare insieme a voi. Grazie a tutti quelli che in questi anni ci anno sostenuto”.