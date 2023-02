Roma, chiusa la stazione San Giovanni: la rabbia dei pendolari sui social

Roma. Sembra non esserci pace per i pendolari che, ancora una volta, si trovano a dover fare i conti con disservizi e ritardi. Cittadini che usano i mezzi pubblici per andare a scuola o a lavoro ma che un giorno sì e l’altro pure, rischiano di fare tardi a causa di guasti e/o disservizi sulle linee. Questa mattina ad essere chiusa è stata la stazione metro di San Giovanni, con la conseguenza che i viaggiatori hanno affollato le stazioni limitrofe di Manzoni e Re di Roma.

Stazione San Giovanni chiusa, il messaggio di Atac e la rabbia degli utenti

La stazione è stata chiusa per eseguire un intervento tecnico, spiega Atac con un tweet che poi aggiunge: ‘Abbiamo chiuso temporaneamente la stazione. Usate, per favore, le stazioni Manzoni e Re di Roma’. Come prevedibile, i disagi per gli utenti che usano quotidianamente i mezzi pubblici per andare a scuola, a lavoro e non solo, non si sono fatti attendere. Intanto, il malcontento, corre veloce sui social: ‘Ma ogni giorno ne fate una nuova?’ twitta un utente al quale ne fa seguito un altro che ironicamente afferma: ‘Dacci oggi il nostro intervento tecnico quotidiano’ ed ancora, chi se la prende anche con il primo cittadino: ‘Ogni mattina ce n’è una. Che vergogna. Gualtieri può dire quello che vuole non è lui che prende i mezzi. Potevate chiuderla per un anno e fare quello che c’è da fare noi avremmo provveduto’. Insomma, i cittadini appaiono stanchi di una situazione che spesso si ripercuote sulla propria quotidianità. Inoltre, va detto che dall’inizio dell’anno questo è il quarto stop della metro A. Problematiche queste alle quali poi si vanno ad aggiungere a quelle relative alle scale mobili in manutenzione che spesso sui profili aziendali di Atac non vengono segnalate,