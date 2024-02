Roma, chiusa via Nomentana: traffico in tilt, bus deviati e disagi per gli automobilisti

Chiuso piccolo tratto della via Nomentana a Roma: Polizia Locale chiude area al confine tra Ponte Mammolo e Monte Sacro.

Chiusa per verifiche di sicurezza la via Nomentana a Roma. La chiusura della strada sarebbe arrivata nella giornata di ieri, quando un grosso avvallamento si sarebbe manifestato in una delle principali arterie urbanistiche della Capitale d’Italia. Per poter controllare lo stato del danno, la Polizia Locale è stata costretta a chiudere un ampio tratto della strada.

Chiusa la via Nomentana a Roma: perchè

Gli agenti della Polizia Locale hanno deciso di chiudere al traffico, da ieri sera, il tratto compreso tra via Giovanni Zanardini e via Ettore Romagnoli. Un tratto piccolissimo di strada, considerato come gli automobilisti diretti fuori Roma vedono un’interruzione di appena 140 metri lungo la via Nomentana. Nonostante il piccolo tratto bloccato, la zona vede un forte traffico per i vicini studi della Rai e la zona di Casal De’Pazzi.

Il motivo dell’avvallamento sulla via Nomentana

Il motivo dell’avvallamento sulla via Nomentana è ancora in fase di studio. Per ora i tecnici delegati hanno chiuso la strada, proprio per permettere la messa in sicurezza dell’arteria urbana ed effettuare tutte le perizie necessarie al rilevamento della problematica nella zona nella zona al confine tra Ponte Mammolo a l’area di Monte Sacro a Roma Nord.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

L’intervento dei vigili urbani davanti l’avvallamento della via Nomentana, ha visto una duplice funzione. Per prima, la messa in sicurezza della stessa arteria stradale. Il secondo obiettivo, molto più complesso, quello di evitare gli ingorghi del traffico nella zona durante l’ora di punto. Un intervento però, che vedendo stamattina, non sarebbe pienamente riuscito vedendo i disagi che si sono creati.

La strada della Nomenta tra via Zanardini e Romagno, se chiusa per chi esce da Roma, rimane aperta al traffico per chi è diretto verso il centro della Città Eterna. Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’ACEA.