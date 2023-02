Roma, cinghiali avvistati a Monteverde: scatta l’allarme per la sicurezza

Roma. La presenza dei cinghiali nella città continua a destare una certa apprensione dei cittadini che, spesso e volentieri, si trovano ‘faccia a faccia’ con gli ungulati. Se tale problematica in alcune aree sembra essersi risolta – paradigmatica la situazione nella zona di Monte Mario dove, grazie all’uso di recinzioni dei mammiferi sembra non esservene più traccia – lo stesso non può dirsi per altri territori, dove la presenza degli ungulati è

Cinghiali a Roma, nuovo avvistamento a Villa Pamphilj: l’animale rischia l’abbattimento

Rinvenuti 11 cinghiali nel Parco di Villa Doria Pamphilj

I mammiferi sembrano dunque aver cambiato zona ed ora, oggetto della spiacevole incombenza è il quartiere capitolino di Monteverde. Diverse le segnalazioni di cinghiali che si sono avvicendate a partire dal mese di dicembre ma è nell’ultimo periodo che la situazione si è intensificata. Cresce dunque l’allarme dei residenti del quartiere, preoccupati soprattutto per la presenza dei mammiferi all’interno del Parco di Villa Doria Pamphilj. Qui ne sono stati individuati 11 esemplari e la possibilità che ve ne possano essere anche altri è tutt’altro che da escludere. A destare maggiore preoccupazione è il fatto che i bambini sono soliti trascorrere proprio in questo parco pomeriggio di gioco dopo la scuola. I residenti ora non si sentono né sicuri né tantomeno tranquilli a girare nel parco anche con i propri cani perché temono che quest’ultimi, con i loro abbai, possano istigare gli ungulati. Si ha dunque paura per la propria incolumità e nella fattispecie di esser vittima di qualche attacco da parte dei cinghiali.

L’avvistamento di due settimane fa

A proposito di avvistamenti all’interno del parco di Villa Doria Pamphilj, solo due settimane fa, lo scorso 8 febbraio, un cinghiale è stato avvistato proprio mentre si aggirava nei pressi del cancello di ingresso su via San Pancrazio. L’animale era tranquillo, non destava problemi né ai residenti né agli abituali fruitori del parco ma a seguito della segnalazione le forze dell’ordine hanno fatto scattare tutti gli accertamenti del caso.