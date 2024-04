Roma, clochard aggredisce Vigile del Fuoco e poliziotti: follia in strada all’alba

Un 46 anni senza fissa dimora alle 6 di ieri, domenica 28 aprile, è stato arrestato dopo aver perso il controllo, apparentemente senza alcun motivo, aggredendo prima i pompieri poi gli agenti di Polizia del Commissariato Borgo.

L’aggressione al caposquadra dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco erano stati chiamati a svolgere un intervento di bonifica sanitaria nelle aree extraterritoriali dei palazzi situati in piazza Pio XII. All’improvviso il 46enne ha aggredito, senza alcun motivo, il caposquadra dei Vigili del Fuoco facendolo cadere a terra. Sul posto sono accorsi anche gli agenti di Polizia di Stato per cercare di calmare l’uomo che, invece, di tutta risposta, ha aggredito anche i poliziotti.

Aggrediti anche i poliziotti

Di fronte al comportamento del senzatetto gli agenti non hanno potuto fare altro che procedere all’arresto del 46enne con l’accusa di resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, seppure sono rimasti interdetti dal comportamento aggressivo dell’uomo, in quanto non è stato chiaro il motivo per il quale s’è scatenato contro i pompieri e gli agenti.

In attesa dell’udienza di convalida

Ora l’uomo dovrà comparire, nelle prossime ore davanti al giudice del Tribunale di Roma per l’udienza di convalida dell’arresto. In quella sede, forse, potrebbe emergere la motivazione che lo ha fatto andare in escandescenze.