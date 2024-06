Roma, clochard si cosparge di liquido infiammabile e si dà fuoco: il sospetto dietro al gesto

Paura stamattina nel parco di Villa Lais a Roma dove un senza fissa dimora si è dato fuoco dopo essersi cosparso di liquido infiammabile, forse benzina. Ad evitare la tragedia sono stati i passanti. Ecco le sue condizioni.

Intorno alle 10,30 di stamattina, in Via Paolo Albera 50 presso il parco di “Villa Lais” – zona Furio Camillo – un clochard si è cosparso di liquido infiammabile e si é dato fuoco. Alcuni cittadini, notando quanto stava accadendo, sono intervenuti ed hanno spento le fiamme. La vittima, che è rimasta sempre cosciente, ha riportato diverse ustioni sul corpo. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Tuscolana e della Compagnia di Roma Piazza Dante che indagano sull’accaduto. Al momento l’ipotesi principale è quella del gesto volontario ma non è da escludere che vi siano responsabilità di altre persone. In ogni caso al momento restano sconosciuti i motivi del gesto.