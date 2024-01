Roma, cognomi più diffusi e quali sono le origini di ciascuno

I cognomi nascono per distinguere le persone e anche per consentire il censimento della popolazione. Si tratta di un’usanza che risale all’antica Roma che inizialmente attribuiva ai suoi cittadini un praenomen, il nome personale, e quello della gens, della famiglia di appartenenza. A un certo punto, però, erano diventati troppi gli omonimi e nacque l’esigenza di aggiungere un cognomen. Inizialmente poteva trattarsi di un soprannome, di un elemento che si rifaceva a caratteri fisici distintivi o poteva dipendere anche dalla zona di provenienza. Tutto questo finché nel 1564 il Concilio di Trento rese obbligatorio in Italia un registro con nome e cognome di tutti i bambini.

A parte la breve storia che ha portato all’uso del cognome, esistono dei cognomi più diffusi in ciascuna città. Andiamo a scoprire insieme quali sono quelli più diffusi a Roma?

I dieci cognomi più diffusi a Roma

Al primo posto troviamo Rossi, 9161.13. Un cognome che deve le sue origini forse al colore dei capelli o anche della carnagione. A seguire c’è Mancini, 5702.62 nato originariamente per indicare una persona mancina, da manca/mancum dal latino ‘debole, imperfetto’. Al terzo posto troviamo De Angelis, 4946.15, che deriverebbe da Angelo e prendendo il suffisso ‘is’ potrebbe indicare la discendenza, ad esempio ‘figlio di Angelo’. Al quarto posto troviamo Ricci, 4531.23, un cognome che potrebbe nascere dalla capigliatura riccia e folta del capostipite. Al quinto posto tra i cognomi più diffusi nella Capitale troviamo De Santis, 4212.45, che sembra dovere le sue origini alla parola santo dal latino sanctus. Proietti, al sesto posto con 3989.81 persone che portano questo cognome deriva dal latino ‘proiectus’ che significa proiettato o anche gettato, per significare l’abbandono di colui al quale per primo fu dato. I Russo sono 3832.95 a Roma ed è un cognome che sembra derivare strettamente dal colore rosso. Sono, invece, 3369.96 i Conti e potrebbe essere semplicemente legato al titolo nobiliare. 3096.72 i Bianchi dovuto al colore bianco e infine sono 3010.70 le persone con il cognome Mariani che si ritiene abbia origine dall’antico nome di origine etrusca Marius.

Importanza del cognome e del nome

Il cognome ha rilevanza per l’appartenenza a una famiglia che assume anche un significato e quindi un ruolo all’interno della società. È quello che viene tramandato e che identifica le persone che appartengono a un determinato gruppo. Discrezionale, invece, il nome che va identificare specificatamente la persona alla quale viene attribuito e non essendo imposto può avere un significato più pregnante per chi lo porta.