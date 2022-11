Roma, colpo grosso nell’area di servizio: bottino da 10.000 euro tra Gratta e Vinci e sigarette

Colpo grosso nell’area di servizio di Viale Sora Lella a Roma l’altra notte. La banda del “buco”, considerandola tale in base al modus operandi del furto, ha letteralmente saccheggiato l’attività commerciale adiacente al distributore di benzina asportando Gratta e Vinci e sigarette. Un bottino che, da quanto si apprende, ammonterebbe a circa 10mila euro.

Il furto nella notte tra lunedì e martedì

La banda ha colpito intorno alle 2.00 di notte del 15 novembre. Attraverso un buco praticato sulla parete esterna dell’esercizio si sono introdotti all’interno portando via poi la merce. Quindi si sono dileguati. A dare l’allarme è stato il titolare che ha allertato la Polizia. Acquisite le immagini della videosorveglianza: dai primi riscontri emersi i malviventi, un sodalizio composto almeno da 5-6 persone, si sarebbero avvicinati all’area di servizio a piedi considerando che nelle riprese non si vedono mezzi o veicoli nelle vicinanze del distributore (il Q8, ndr). Sul posto sono stati rinvenuti alcuni attrezzi utilizzati per realizzare il foro nella parete. Le indagini sono in corso.

Foto di repertorio