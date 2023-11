Roma, commercio abusivo fuori ai Musei Vaticani: pioggia di multe agli irregolari

Vendevano ombrelli, gadget antipioggia e oggetti di vario tipo davanti all’ingresso dei Musei Vaticani e tutto senza alcuna autorizzazione. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro, coadiuvati dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale che svolgono costantemente attività di controllo per debellare il fenomeno del commercio abusivo.

I controlli per la sicurezza economica e contro l’abusivismo

Si è trattato di un’attività straordinaria che è stata svolta dalle forze dell’ordine in zona Vaticano e che ha avuto diversi obiettivi, tra i quali: accertare l’osservanza delle prescrizioni finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, ma anche contrastare ogni forma di abusivismo commerciale.

Carabinieri e Polizia locale hanno elevato multe per 45mila euro

Ma proprio nel corso di questa attività di monitoraggio gli uomini dell’Arma e i caschi bianchi si sono trovati di fronte, in viale Vaticano, nei pressi dell’ingresso dei musei vaticani, ben 8 cittadini stranieri sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività di vendita di ombrelli, poncho antipioggia, foulard e gadget di vario genere, intralciando la circolazione e la fruibilità del patrimonio artistico. I Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno, in totale, elevato sanzioni amministrative per circa 45.000 euro e sequestrato oltre 300 articoli.

L’attività di monitoraggio è periodica a tutela degli acquirenti e dei commercianti regolari

A cadenza periodica le forze dell’ordine effettuano servizi di controllo nelle zone di interesse turistico, in quanto i commercianti irregolari è proprio sui visitatori che puntano nel vendere i propri prodotti. Gli accertamenti vengono fatti sia a tutela degli acquirenti che dei commercianti che sono muniti di regolari permessi per esercitare l’attività di vendita, ma anche per mettere un freno ai comportamenti illeciti nel commercio e non di meno per consentire una tranquilla fruibilità dei luoghi di interesse storico-culturale della città.