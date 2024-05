Roma, con lo scooter contromano tenta la fuga: guidava senza patente

Nottata movimentata, quella appena trascorsa, per i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante che si trovavano in giro per controlli. L’attenzione dei militari è stata richiamata da un giovane a bordo di uno scooter che percorreva contromano via Filippo Turati, nel quartiere Esquilino.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

La pattuglia degli uomini dell’Arma si trovava, proprio in quel momento in zona e ha intimato l’alt al giovane. Quest’ultimo che, in un primo momento sembrava intenzionato a fermarsi ha poi accelerato e tentato la fuga. Nel tentativo di fermarlo, un militare è caduto a terra unitamente al centauro che, non contento, ha nuovamente provato a scappare, ma è stato bloccato.

Il 20enne era alla guida senza patente

I Carabinieri hanno fatto scattare gli accertamenti e hanno identificato il 20enne romano che è risultato alla guida senza patente (reiterata nel biennio). Nei suoi confronti è stata redatta informativa di reato e non solo, visto che nel corso delle perquisizioni è stato trovato in possesso di hashish e, pertanto il personale operante ha anche proceduto a segnalarlo alla locale Prefettura.