Roma, condizioni igieniche pessime e cibo tra le bici in sosta: chiuso noto ristorante

Nessuna certificazione di avvenuta sanificazione, pessime condizioni igieniche e alimenti conservati in maniera non idonea, tra bici parcheggiate e attrezzi di ogni tipo. Per tutti questi motivi gli agenti di Polizia dell’XI Distretto San Paolo, che sono sempre impegnata nei controlli per verificare le misure anti-Covid e che continuano a passare al setaccio varie zone della Capitale, hanno chiuso un noto ristorante.

Via Portuense, chiudo il Sushi Restaurant

Il ristorante chiuso è il Sushi Restaurant di via Portuense. Qui i poliziotti hanno notato delle condizioni igieniche pessime e hanno constatato che gli alimenti pronti per la preparazione erano conservati in maniera non idonea e in ambienti dove erano parcheggiate addirittura delle biciclette e attrezzi di natura varia. L’amministratore del locale, quindi, è stato sanzionato, ma gli è stata contestata anche la violenza per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. Il ristorante, invece, è stato chiuso per tre giorni e ora dovrà effettuare la sanificazione certificata, quella prevista per i locali.